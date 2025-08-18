Eğitimde Kayıt Ücreti Sorunu Sürüyor

VELİLERİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sıkça “Okullarımızda kayıt parası ya da sınıf-şube seçim ücreti alınması mümkün değildir” uyarısında bulunsa da, yeni eğitim yılı öncesinde velilerin karşılaştığı sorun yine değişmedi. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı yaklaşırken, birçok devlet okulunda velilerden “bağış” adı altında yüksek miktarlarda ücret talep edildiği öne sürülüyor. Bazı velilerin 400 bin liraya kadar çıkabilen kayıt bedelleriyle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Resmi açıklamalar ile sahadaki uygulamalar arasındaki çelişki, eğitimde fırsat eşitliği konusunu yeniden gündeme taşıyor. Veliler, “bağış” adı altında alınan ücretlerin kaldırılmasını ve herkes için adil bir kayıt süreci oluşturulmasını talep ediyor. Okul yönetimleri ise bütçe yetersizliğini gerekçe gösteriyor.

OKUL YÖNETİMLERİNİN GÖSTERDİĞİ GEREKÇELER

Temizlik, güvenlik ve bakım masrafları için ek kaynak ihtiyacını dile getiren bazı okul idarecilerinin velilerden destek istediği ifade ediliyor. Bakan Tekin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “İlkokul 1’inci sınıflara ve ortaokul 1’inci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz.”

MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ

Bakan Tekin, ortaöğretim kurumları hakkında da bilgi vererek, “Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman, biliyorsunuz 2 tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız, 2’ncisi sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Sınavla öğrenci alanların nasıl öğrenci aldığı belli.” diyerek merkezi yerleştirme sisteminin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, okul müdürlerine kayıt ücreti talep etme yetkisi verilmediğini vurguluyor.

SINIF ÖĞRETMENİ VE ŞUBE SEÇİMİ KONUSU

Bakan Tekin, “Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların ikinci faslı şuydu; okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. Velilerimiz, sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için baskı yapıyorlardı. Burada bağış ya da para alındığı söyleniyordu.” şeklinde belirterek, bu konularla ilgili hükümetin aldığı önlemleri anlatıyor. Tekin, “Dolayısıyla asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir.” diyerek durumu netleştiriyor.