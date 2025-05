Eğitimde Trafik Kuralları Öğretildi

TRAFFIC AND FIRST AID WEEK EVENT IN AYDINTEPE

Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Aydıntepe’de öğrencilere yönelik keyifli bir etkinlik yapıldı. Etkinlik kapsamında, trafik güvenliği eğitimi verildi. Trafik kurallarını öğretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine eğitim verdi.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE UYGULAMALAR

Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konular ele alındı. Bu bilgiler, öğrencilere etkin bir şekilde aktarıldı. Ayrıca daha sonra öğrenciler, uzman ekiplerin kontrolünde bisiklet ve akülü araçlara binerek kendileri için hazırlanan alanda sürüş deneyimi yaşadı. Bu uygulama, öğrencilerin öğrendikleri kuralları pratiğe dökme imkanı sundu.