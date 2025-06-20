Eğitimde Türkiye-Filistin dayanışması sağlandı

ÖĞRENCİLERİN KARNELERİNE BAYRAK DESTEKLERİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 1. sınıf öğrencileri, karnelerini Türkiye ve Filistin bayraklarıyla aldı. İlçedeki okullarda, veliler ve öğretmenlerin katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, Gazze’deki çocuklara destek amacı taşımakta. Öğrencilerin karnelerine Türkiye ve Filistin bayrakları yapıştırılarak duyarlılık gösterildi.

5 BİN 400 ÖĞRENCİDEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Yeşilyurt’taki okullarda karne alan 5 bin 400 küçük öğrenci, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için özel stickerlarla karne sevinçlerini ifade etti. Bu uygulama, oradaki yaşıtlarına moral vermek amacıyla gerçekleştirildi ve kardeşlik duygusuyla anlam kazanarak büyük bir dayanışma örneği sergilendi.