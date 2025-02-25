Eğitimde Yapay Zeka ile Yeni Dönem

YAPAY ZEKANIN EĞİTİMDEKİ ROLÜ

Özellikle dijital eğitim platformlarında yapay zeka, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunarak başarıyı artırıyor. Türkiye’de teknoloji eğitiminde yenilikler sunan Bilişim Garajı, CatchUpper iş birliği ile Türk Eğitim sistemine özgü yapay zeka temelli bir eğitim asistanını okullara kazandırıyor. CatchUpper, öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim kurumlarına kişiselleştirilmiş yöntemlerle yenilikler getiriyor. Dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde, yapay zeka eğitim sektöründe önemli bir reform yaratıyor. Bilgi çağıyla birlikte öğrenme süreçleri daha kişiselleştirilmiş ve etkin hale gelirken, öğrenci başarısını artırmayı amaçlayan yapay zeka teknolojileri giderek önem kazanıyor.

PERSONALİZASYON VE PERFORMANS ANALİZİ

CatchUpper, yapay zeka yardımıyla öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerini belirleyerek, ona uygun içerikler sunabiliyor. Aynı zamanda öğretmenlere eğitim asistanlığı yaparak, öğrenci performanslarını hızla analiz etme imkanı veriyor ve öğrenme ortamlarını iyileştiriyor. “Yapay zeka temelli CatchUpper ürünü sayesinde, her öğrencinin bireysel öğrenmedeki bilişsel yatkınlıkları analiz edilebiliyor, gelişim süreçleri izlenebiliyor. CatchUpper, sunduğu çözümlerle yalnızca eğitim süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, öğretmenlerin iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf sağlıyor” diyen Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerine odaklanarak yapay zekanın gücünü eğitimle birleştiren CatchUpper’ın eğitimde yeni bir dönem başlattığını belirtiyor. Öğrencilerin eğitim verimliliğini artırmanın yanı sıra teknolojiyi etkili kullanarak eğitimin geleceğini yeniden şekillendiren bu asistan, geniş bir hizmet yelpazesiyle eğitim dünyasına yenilikler kazandırıyor.