Eğitimde Yapılan İyileştirmeler Önemli

EDUCATION FOCUS IN VAN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van’ın Erciş ilçesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimi öncelikli konu haline getirdiğini belirtti. Bakan Tekin, “Başbakan olduğu gün bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde eğitim öğretimle ilgili konuları gündeminin birinci sırasına koymuş. O güne kadar olmayan bir şeyi yapmış ve genel bütçeden ayrılan pay sıralamasında eğitimi birinci sıraya yerleştirmiş. Bunun sonuçlarını da gördük” dedi. Ayrıca, tatilin bayramın 4’üncü günü biteceğini ifade etti.

AK PARTİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞME

Bakan Tekin, Van’a gelerek önce AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti, daha sonra Erciş Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışına katıldı. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve bölge halkıyla birlikte açılışı gerçekleştirdi. Bakan Tekin, AK Parti’nin eğitime yaptığı katkıları örnekler vererek açıkladı.

ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ

Bakan Tekin, eğitimdeki gelişmelere dikkat çekerek, “Van’da 2001-2002, 2002-2003 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200 bin öğrenci vardı. Şu anda bu sayı yaklaşık yüzde 50 artmış, 300 bin civarında öğrencimiz var. O dönemde 200 bin öğrenci 3 bin 800 derslikte eğitim alıyordu. Şu an 12 bin 836 dersliğimiz var. Yani derslik sayısı 3 katına çıkmış. Bu önemli bir gösterge” dedi.

ÖĞRETMEN SAYISINDAKİ ARTIŞ

Öğretmen sayısının da arttığına vurgu yapan Bakan Tekin, 2002 yılında Van’da 6 bin 83 öğretmenin bulunduğunu, bugün bu sayının 18 bin 548’e çıktığını söyledi. “Dünyada şu anda eğitim alanında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesiyiz.” diyen Bakan Tekin, bu başarıların uluslararası raporlarla kanıtlandığını kaydetti.

BİLSEM VE YETENEK GELİŞTİRME

Bakan Tekin, “BİLSEM, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirebilecekleri önemli bir kurum. Burada yapılan testle başarılı olan öğrencileri alıyoruz. Önceden bu testi satın alıyorduk ama artık yerli bir zeka ölçeği geliştirdik.” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARETİ

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ni ziyaret ederek çağrı merkezinde çalışanlarla sohbet etti. Kulaklık takarak bir çağrıyı cevaplayan Bakan Tekin, öğretmen olan Seda isimli kişinin bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sorduğunu, kendisinin de yasal bilgiler doğrultusunda cevap verdiğini belirtti. Bakan Tekin, “Bayramın 4’üncü günü tatilimiz bitecek ve okullarda çocuklarımızla beraber olacağız” diye konuştu.