Eğitimde Yeni Dönem Başlıyor

ZOOMLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, İdris Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte T.C. Milli Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret etti. Ziyarette, Eylül 2024’te kurulan ve kısa sürede 1600 öğrenciye ulaşan Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MESEM) ESO işbirliğiyle “Proje Okulu” statüsüne geçirilmesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

YENİLİKÇİ MODELİN DETAYLARI ELE ALINDI

Toplantıda, Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak bu yenilikçi modelin detayları ele alındı. Projenin uygulanması durumunda, MESEM kapsamındaki öğrenciler haftanın 4 günü sanayi işletmelerinde uygulamalı eğitim alacak, 1 gün ise okulda teorik derslerle eğitimlerine devam edecek. Böylece öğrenciler, lise döneminde meslekleriyle tanışacak, işletmelerde aidiyet geliştirecek ve mezuniyet sonrası istihdamda öncelik elde edecek.

MODERN ALTYAPIDA YETİŞECEKLER

Değerlendirme aşamasında olan MESEM Proje Okulu modelinin uygulanması halinde, ESO AKADEMİ’nin önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Başkan Kesikbaş, “ESO AKADEMİ’nin modern makine parkı, ekipmanları ve teknolojik altyapısı, Odunpazarı MESEM öğrencilerine açılarak eğitim süreçlerini güçlendirecek. Böylece öğrenciler, gerçek üretim ortamlarına benzer şartlarda beceri kazanacak ve günümüzün gerektirdiği yetkinliklerle donatılacak” dedi.

EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEME GEÇİLECEK

Eğitimde yeni bir dönem ESO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanması planlanan protokol kapsamında, öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecek, öğrencilere yemek ve ulaşım gibi destekler sağlanacak. Eğitim programları, işletmelerden alınan geri bildirimlerle düzenli olarak güncellenecek. Ayrıca başarılı öğrencilere ESO tarafından burs desteği sunulacak. Bu modelin uygulanması halinde, eğitim-istihdam-üretim zincirinde doğrudan bağ kurularak gençlere mesleki deneyim kazandırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Eskişehir Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü bu işbirliğiyle, Türkiye’ye örnek olacak bir mesleki eğitim modeli geliştirmeyi amaçlıyor.