Eğitimin Önemi Vurgulandı, Destek Sürecek

ZİYARETİN AMAÇLARI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen bu nezaket ziyaretinde, kentteki eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ve eğitim alanında planlanan yatırımlar konusunda karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

EĞİTİME DESTEK VURGUSU

Ziyaretin ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimin gelişimi için yapılan desteklerin önemine dikkat çekti. Kökrek, Yıldız’a “Sayın İl Başkanımızın nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. Eğitime verilen her türlü destek, geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan en büyük yatırımdır” sözleriyle teşekkür etti.

İl Başkanı Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti. Eğitimin, AK Parti hükümetleri döneminde öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade eden Yıldız, “Ağrı’da eğitim kalitesinin daha da artırılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Müdürümüz Hasan Kökrek’in özverili çalışmalarını takdir ediyoruz” dedi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından son buldu.