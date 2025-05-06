Eğitimle Aileyi Destekleyeceğiz. YÖK, Aile Yılı’na Katkı Sağlayacak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE YÖK ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında hazırlanan iş birliği protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bakanlıkta yapılan bir törenle imzalandı. Bakan Göktaş, imzalanan bu protokolün bakanlığın çalışma alanlarına bilimsel ve yapısal katkılar sunacak yeni bir zemin oluşturacağını ifade etti. “Bu çerçevede aile içi iletişimden kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeleye kadar pek çok konuda bilimsel araştırmaların bölgeler arası düzeyde yapılmasını teşvik edeceğiz. Yurt dışında yaşayan Türk toplumuna yönelik akademik ve bilimsel çalışmalarımızı artıracağız. Kadın dostu kampüs uygulamalarıyla kadın-erkek eşitliğini önceleyen üniversite yaşamını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

EĞİTİM VE DENETİM SÜREÇLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Göktaş, erişilebilir kampüsler için altyapı, eğitim ve denetim süreçlerinde YÖK ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. “Böylece engelli öğrencilerimizin yükseköğretime ‘engelsiz’ katılımını sağlamak için bir yol açmış olacağız. Kadın ve çocuklara yönelik, hukuk fakülteleri tarafından yürütülen hukuk kliniklerinin üniversitelerde yaygınlaştırılması için çalışacağız. Aile ve toplum, gençlik, kadın, engelli, nüfus, çocuk ve yaşlı alanlarında çalışan merkezleri yaygınlaştıracağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, her üniversitede ŞÖNÜM ile koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bakanlığımız tarafından önerilen bilimsel çalışma konularının üniversitelerin bilimsel araştırma ve proje birimleri tarafından desteklenmesi için iş birliklerimizi güçlendireceğiz” dedi.

KADIN VE ÇOCUKLARIN GÜÇLENMESİ ÜZERİNE VURGU

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk konusundaki katkılarına büyük önem verdiklerini vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, Türkiye’nin geleceğine yönelik güçlü bir vizyonu ifade ediyor. Zira aile, toplumun temelidir. Ailenin güçlü olması; gençlerimizin sağlıklı, güvenli ve ahlaki temellere dayalı bir zeminde yetişmesi, yaşlılarımızın huzur içinde yaşaması ve kadınlarımızın her alanda daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi için hayati önemdedir” dedi. Özvar, “Bu protokol, üniversitelerimizin bilimsel araştırmalarıyla toplumla doğrudan temas eden etkinlikleriyle sürece katkı sunmasını sağlayacak” ifadesinde bulundu.

Imzalanan protokolün, yükseköğretimin topluma katkı boyutunu daha da güçlendirerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK’ü aynı hedef etrafında buluşturduğuna dikkat çeken Özvar, “Aile Yılı çerçevesinde, şiddetle mücadele, kadın ve engelli bireylerin yükseköğretime erişimi gibi birçok alanda geniş bir yelpaze sunuyor” dedi. Ayrıca, “Bu protokol, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleriyle üniversiteler arasındaki koordinasyonu artıracak, STEM alanlarında özellikle kız çocuklarını destekleyecek programların teşvik edilmesini sağlayacak” diyerek imzalanan belgenin önemini ifade etti.