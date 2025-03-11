Eğitmen Cinsel İstismar ve Yağmadan Mahkum

ŞİKAYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA

Kocaeli’de 14 yaşındaki bir kız çocuğuna 2 yıl boyunca sevgili olduklarına inandırarak cinsel istismar uyguladığı iddia edilen eğitmen hakkında hüküm verildi. Eğitmen E.Y.’ye, “nitelikli cinsel istismar” suçundan 30 yıl, “yağma” suçundan ise 6 yıl hapis cezası verildi. Olayın ortaya çıkışı 6 Ekim 2023’te gerçekleşti. İddialara göre, Gölcük ilçesindeki taekwondo kursunda E.Y., S.T.’yi 2 yıl boyunca cinsel istismara maruz bıraktı. Eğitmenin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayların Ortaya Çıkışı

Olay, E.Y.’nin öğretmen eşi D.Y.’nin S.T. ile gerçekleştirdiği mesajlaşmayı keşfetmesiyle gün yüzüne çıktı. D.Y., S.T. ile buluşup onun telefonundaki fotoğrafları silerek kızı darp etti. E.Y. ise, mağdurun telefonu kırarak kimseye anlatmaması için tehditte bulundu. S.T., bu durum karşısında karakola giderek şikayetçi oldu ve 28 gün sonra E.Y.’nin ifadesi alındı. Mahkeme sürecinde E.Y. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

SAVUNMA VE CEZA

Duruşmada savunma yapan E.Y., “Kesinlikle S.T.’ye cinsel istismarda bulunmadım. Aramızda hiçbir şekilde cinsel mesaj geçmemiştir” diyerek suçlamaları reddetti. Ayrıca, “S.T.’nin bana platonik duyguları vardı” ifadesinde bulundu. Mahkeme, E.Y.’ye eğitmen olmasından dolayı cezasını artırarak toplamda 36 yıl hapis cezası verdi.

AİLE İÇİ SORUNLAR

S.T., iddianamede, E.Y. ile ilişkilerinin 2021 yazında başladığını ve sanıkla sürekli buluştuklarını söyledi. Taekwondo salonundaki soyunma odası ve E.Y.’nin petshop’unun yanı sıra, birçok farklı yerde cinsel istismara uğradığını açıkladı. Ayrıca E.Y.’nin eşinin kendisini darp ettiğini, bıçakla tehdit edildiğini ve bu olayların kendisini psikolojik olarak etkilediğini anlattı. Eğitim süresi boyunca E.Y. ile aralarındaki bu ilişkinin aile tarafından fark edilmediğini ve hala kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını belirtti.