Eğlence Mekanında Hesap Tartışması Kanlı Sonuçlandı

BULUNAN EĞLENCE MEKANINDA KANLI TARTIŞMA

Bursa’da bir eğlence mekanında yaşanan olay, hesap yüzünden çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüşmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre, mekan içerisinde müşterilerle garsonlar arasında başlayan gerginlik bir anda büyüyerek çatışmaya dönüştü. Olayda, müşterilerin akrabaları Hakan Uyanık ve arkadaşı Mehmet Sefa Y. silahla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay, 10 Mayıs Cumartesi günü Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Yaralanan Hakan Uyanık, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arkadaşı Mehmet Sefa Y. ise hafif yaralarla tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay öncesindeki tartışmanın mekandan çıkarılma anları, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gerginlik ve dışarı çıkarılma anları açıkça görülüyor.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Olayla alakalı olarak eğlence mekanında çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.