Eğlence Mekanında Kavga Çıktı, Yaralılar Var

BEŞİKTAŞ’TA ŞAMPANYA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş’ta bir otelde eğlenen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32), yan masadaki Yakup D. (31) tarafından patlatılan şampanyanın üzerlerine sıçraması sonucu tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; bu sırada Yakup D.’nin kuzeni Anıl K. (35) silahla ateş açtı. Olayda Bahtiyar K. ayağından, Anıl K.’nin kardeşi Alper K. (32) ise yanlışlıkla baldırından yaralandı. Olay anı güvenlik ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay gerçekleştirildikten sonra Bulgaristan’a kaçmaya çalışan Anıl K., Yakup D. ve koruması Osman B. (60) Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dün saat 01.30 sularında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenmeye başladılar. Aynı bara gelen yan masadan Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D., masaya şampanya siparişi verdi. Garsonun siparişi getirmesiyle birlikte Yakup D., masada şampanyayı patlattı. Ancak bu esnada içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üstüne sıçradı. Yaşanan gerginlik tartışmaya döndü ve sonuç olarak bir kavga meydana geldi.

Olayın ardından sağlık ekipleri hemen çağrıldı ve yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Anıl K. ile yaralı kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ile koruma Osman B. olay yerinden 34 AST 036 plakalı araçla ayrıldı. Yaşanan aksiyon, güvenlik ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

SİLAHI OTELDEN SOKTULAR

Olaydan sonra Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye koyuldu. Yapılan çalışmalar sonucu silahın koruma Osman B. tarafından otele sokulduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olan ve adresine baskın yapılan Alper K., polis tarafından yaralı olarak yakalandı ve ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BULGARİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.’nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru hareket ettiklerini tespit etti. Polis, şüphelilerin peşine düştü ve Bulgaristan’a geçiş yapacakları sırada onları yakalamayı başardı. Koruma Osman B. da olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüpheli, “Şampanya patlatıldıktan sonra yan masada oturanlarla tartışma yaşandığı, ardından da kavganın çıktığı” yönünde ifadelerde bulundu. Anıl K.’nin daha önceden 8 suç kaydının olduğu tespit edilirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, “Ateşli silahlar kanuna muhalefet”, “Kasten yaralama”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.