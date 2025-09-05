Haberler

Eğlenceli Anlar Masterchef Türkiye’de Gerçekleşti

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde oldukça eğlenceli anlar ortaya çıktı. Son zamanlarda “Kadıköy Boğası” olarak tanınan Mustafa Başaran’ın diyalog tarzı bu bölümde mutfakta dikkat çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican’a “Kadıköy Boğası” gibi esprili bir şekilde takılırken stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Yarışma esnasında şefin beklenmedik çıkışı karşısında Sezer Dirican önce şaşırsa da kısa sürede duruma uyum sağladı. Yalçınkaya’nın yaptığı bu taklit, yarışmacılar arasında da espri konusu haline geldi. Taklit sonrası “Anlayan anladı” diyerek bu durumu değerlendiren Yalçınkaya, izleyenlerin ilgisini bir kez daha çekmeyi başardı.

Ekrana yansıyan bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler, Mehmet Yalçınkaya’nın spontane performansını ve Sezer’in verdiği anlık tepkileri konuşmakta adeta yarıştı. “Kadıköy Boğası” fenomeninin MasterChef sahnesine taşınması, izleyiciler tarafından oldukça keyifli bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.