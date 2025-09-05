Eğlenceli Anlar Yaşandı Masterchef Türkiye’de

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Masterchef Türkiye’nin son bölümünde izleyicilere keyifli anlar sunuldu. Son dönemde “Kadıköy Boğası” olarak tanınan Mustafa Başaran’ın diyalog tarzı, bu kez mutfakta da gündem oldu.

KAHKAHA DOLU ANLAR

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican’a “Kadıköy Boğası” gibi takılınca stüdyoda kahkahalar yükseldi. Yarışma sırasında şefin beklenmedik çıkışı karşısında Sezer Dirican önceleri şaşırsa da kısa sürede ortama uyum sağladı. Yalçınkaya’nın taklidi, diğer yarışmacılar arasında da espri konusu oldu. Yalçınkaya taklit sonrası, “Anlayan anladı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Ekrana yansıyan bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler, Mehmet Yalçınkaya’nın spontane performansını ve Sezer’in tepkilerini konuştu. “Kadıköy Boğası” fenomeninin MasterChef’e taşınması, izleyiciler tarafından oldukça keyifli bulundu.