Haberler

Eğlenceli Anlar Yaşandı Masterchef Türkiye’de

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Masterchef Türkiye’nin son bölümünde izleyicilere keyifli anlar sunuldu. Son dönemde “Kadıköy Boğası” olarak tanınan Mustafa Başaran’ın diyalog tarzı, bu kez mutfakta da gündem oldu.

KAHKAHA DOLU ANLAR

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican’a “Kadıköy Boğası” gibi takılınca stüdyoda kahkahalar yükseldi. Yarışma sırasında şefin beklenmedik çıkışı karşısında Sezer Dirican önceleri şaşırsa da kısa sürede ortama uyum sağladı. Yalçınkaya’nın taklidi, diğer yarışmacılar arasında da espri konusu oldu. Yalçınkaya taklit sonrası, “Anlayan anladı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Ekrana yansıyan bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler, Mehmet Yalçınkaya’nın spontane performansını ve Sezer’in tepkilerini konuştu. “Kadıköy Boğası” fenomeninin MasterChef’e taşınması, izleyiciler tarafından oldukça keyifli bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.