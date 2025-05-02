Egm, G.G. İçin Suç Duyurusu Yaptı

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK SALDIRI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP’li milletvekillerini taşıyan otobüsü durdurmaya çalışan polise saldırarak üzerine süren sürücü G.G. hakkında bir dizi suçlamayla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. EGM, Ankara Valiliği’nden alınan eylem yasağına rağmen, 23 Nisan 2025 tarihinde bir partinin ses ve yayın otobüsünün yasaklanan Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığını bildirdi.

YASAKLARA RAĞMEN HAREKET

Açıklamada, sürücünün “dur” ihtarına uymadığı, aracı sert bir şekilde kullanarak ve yavaşlama belirtisi göstermeden polis memurunun üzerine sürdüğü belirtildi. Ayrıca, araç sürücüsünün bu tehlikeli davranışı nedeniyle polisin son anda kaçmak zorunda kaldığı ve böylece ezilmekten kurtulduğu vurgulandı. EGM, G.G. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için gerekli işlemleri başlattığını duyurdu.