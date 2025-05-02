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EgM, G.G.’ye Suç Duyurusunda Bulundu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP’li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün şoförü G.G. hakkında çeşitli suçlamalarla suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. EGM, Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasaklarına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsünün “girişi ve bulunması yasak” olan Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığını bildirdi.

POLİSE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Açıklamada, sürücünün görevdeki polis memurunun “dur” ihtarına uymadığını ve aracı bir silah gibi kullanarak hiçbir yavaşlama göstermeden memurun üzerine sürdüğüne yer verildi. “Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur” ifadesi kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, G.G. hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlamalarıyla dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

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