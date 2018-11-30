EGM: Gereksiz yere korna çalmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte dört bir yandan, gece-gündüz yükselen korna sesleri hem sürücü hem de çevredekilerin psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açması nedeniyle uyarı yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, gereksiz yere çalınan kornanın trafikte agresifliği ve dikkat dağınıklığını daha da artırdığını bildirdi

Özellikle büyük şehirlerde saatlerce trafikte seyreden sürücüler, korna sesleri yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor. Uzmanlar; korna sesine maruz kalanlarda bir dizi rahatsızlık yaşadığına dikkat çekiyor. Stresin türlü türlü hastalıkları tetiklediğini hatırlatan uzmanlar, korna sesinin sebep olduğu rahatsızlıkları şöyle sıralıyor: “Korna sesi ise 7 gün 24 saat maruz kaldığımız için artık farkında bile olmasak da insanı strese sokan gürültülerin başında geliyor. Korna sesinin gürültü seviyesi 120 desibeldir ve günde 7,5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilir. Uyku bozukluklarına sebep olabilir. Sınavlarda gençlerin konsantrasyonunu bozar. Bebekleri uykularından uyandırır. Hasta insanları rahatsız eder. Acemi sürücüleri strese sokarak kaza yapmaları riskine yol açar.Agresif bir iletişim tarzı olduğundan sürücüler arasında tartışma ve kavgalara sebep olabilir.Yayaları zor durumda bırakır. Yaşlıları rahatsız eder.”

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı da kornanın bir ses değil, gürültü olduğunu duyurdu. Açıklamada, gereksiz yere çalınan kornanın trafikte agresifliği ve dikkat dağınıklığını daha da artırdığı vurgulandı.

TRT