EGM, İftira Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Tabipler Birliği’nin “15 Nisan 2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon konusu ile ilgili bir şikayette bulunmuş olduğunu” duyurdu. EGM açıklamasında, “Şikayete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır” ifadesini kullandı.

İFTİRALARA CEVAP VERİLDİ

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerine yönelik olarak “toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı” iddialarının yer aldığı ifade edilerek, “Emniyet teşkilatımızın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazlar, yasaklanmış kimyasal gazlar arasında yer almamaktadır. Bu gazlar, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmamış ve AB ülkeleri ile ABD’de de kullanıldığı gibi ülkemizde de toplumsal olayları denetim altında tutma amacıyla kullanılmaktadır” denildi.

YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLİYOR

Açıklamada, gerçekleşen gözaltı işlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yapıldığı ve gözaltına alınan herkesin giriş ve çıkışında verilen hekim raporlarının tutarlılık gösterdiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır” dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Sosyal medyada yer alan asılsız ithamların titizlikle incelendiği açıkladı. “Bu tür gerçek olmayan iddialar, kamuoyunda Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır” savunması yapıldı. Bunun yanı sıra, “Halkı yanıltıcı bilgiler yayan ve görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü olarak suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadesine yer verildi.