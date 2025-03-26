EGM, Kötü Muamele İddialarını Yalanladı

GÖZALTILARLA İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltına alınanlarla ilgili kötü muamele iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Bu açıklama, bazı sosyal medya hesaplarında protestolar sırasında gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğuna dair çıkan iddialara yanıt niteliğinde oldu. EGM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, konuyu yayan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

POLİS TEŞKİLATI’NIN GÖREVİ VURGULANDI

Yazılı bir açıklama yapan EGM, Türk Polis Teşkilatı’nın yasadışı eylemlere karşı görevini özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiğini vurguladı. Açıklamada, “Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili ‘kötü muamele’ yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.