EGM’den Taksim açıklaması! Patlayıcının türü belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Kriminal Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi; İstanbul İstiklal Caddesi’nde, 13.11.2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir.