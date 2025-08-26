Haberler

EGO, Ulaşım Araçlarının Bakımını Yapıyor

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ BAKIM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

EGO Genel Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı öncesi toplu ulaşım araçlarının bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda EGO otobüslerinin, Macunköy 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü’ndeki atölyelerde bakım işlemleri yapılırken, ANKARAY/Metro vagonları ve rayların tüm teknik kontrolleri Ankara Metrosu İşletme ve Kontrol Merkezi’nde uzman teknik ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI İNCELENDİ

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkları yerinde inceledi. Yeni dönemde EGO’nun kış tarifesine geçeceğini ifade eden Kılıç, Başkentlilerin yeni eğitim öğretim yılında iyi bir toplu ulaşım hizmeti almasını hedeflediklerini belirtti. Kılıç, burada yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını önerdi ve ekledi: “Ankaralılar, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım araçlarını kullansınlar. Çünkü, Ankara’da nüfus arttı. Göç çok ve bununla birlikte trafiğe katılan araç sayısı arttı. En rahat, en güvenilir ulaşım raylı sistem. Biz hazırız, ustasından, ustabaşına ve tüm EGO personeline kadar herkes hazır.”

