Egopro Medya’nın Birnaz Yılmaz Gülnahar, ABD’de başarı öyküleri paylaşacak

YENİ İNSANLARLA TANISMA FIRSATI

Sağlık alanında belgesel, reklam kampanyası ve dijital içerikler üreten Egopro Medya Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, “yeni bir yere gitmenin en güzel yanı, yeni insanlar tanımak” düşüncesiyle ABD’ye göç etti. Gülnahar, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kişilerin yaşam öykülerini ekrana taşıyacaklarını açıkladı. “İlk bölümü 12 Temmuz’da yayımlanacak programın konuğu, ABD’nin en canlı emlak piyasalarından New York’ta dikkat çeken 365 Realty Group’un Kurucusu, Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Nicole Nurcan Kurt oldu” şeklinde bilgi verdi. Egopro New York’un ilk projesi olan programın bu bölümünde, mevcut ekonomik koşullarda gayrimenkul piyasasının genel durumu ele alınırken, Nicole Nurcan Kurt’un 26 yılı aşkın kariyerine de ışık tutulacak.

ILHAM VEREN HİKAYELER SUNULACAK

Türkiye’deki “Uzman Bakışı” programının yapımcısı olan ve 2. Kariyer ve Teknoloji Günleri’nde “En İyi Bilgilendirici Sağlıklı Programları Yapımcısı” ödülünü kazanan Gülnahar, yeni programının ilk bölümüne dair şu sözleri aktardı: “Amerika’ya geldiğimden beri ilham verici ve güçlü insanlar tanıdım. Onların mücadeleleri ve başarı hikayeleri hepimize umut veriyor. Bu programda onların sesine, yolculuğuna ve değerlerine yer vereceğiz. Çeşitli sektörlerdeki Türk iş liderlerinin uluslararası alandaki yükselişine odaklanarak girişimcilere ilham vermekten gurur duyuyoruz. ABD’deki Türk profesyonellerin kariyer basamaklarını nasıl çıktığını, özverilerini ve vizyonlarını ekrana taşımayı hedefliyoruz. İlk adımımızı ise Türk zekasının ve gayretinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlayan; NY Multiple Listing Service (MLS), NY Association of Realtors ve NY National Association of Realtors gibi önemli kuruluşlara üye olan Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Nicole Nurcan Kurt ile attık. Kariyer yolculuğundaki zorlukları ve elde ettiği deneyimleri kendisinden dinleyeceğiz.”

İNSAN HİKAYELERİNİN GÜCÜ VE MOTİVASYON

Gülnahar, “Amerika’ya adım attığımda, ‘yeni bir yere gitmenin en güzel yanı, yeni insanlar tanımak’ cümlesinin derin bir anlam taşıdığını anladım. Medya sektöründe yıllar boyunca birçok güçlü hikayeye tanık oldum fakat buraya geldikten sonra tanıdığım ilham verici, çalışkan ve başarılı insanların hikayeleri farklı bir etki yarattı. Yeni programımızda Amerika’daki göçmenlerin, girişimcilerin, sanatçıların ve farklı alanlarda başarıyı yakalamış insanların hayatlarına derinlemesine bakacağız. Onların mücadeleleri, azimleri ve başarı yolculukları hepimiz için ders niteliğinde. Her bölümde izleyicileri hem duygusal hem de motive edici bir yolculuğa çıkaracağız.” şeklinde konuştu.

Türk iş dünyasının uluslararası başarı hikayelerine yeni bir pencere araladıklarını vurgulayan Gülnahar, “Girişimcilik ruhuyla çeşitli sektörlere yön verenlerden teknoloji ve sağlıkta gelişimin önünü açanlara, yaratıcı alanlarda adını duyuran liderlerin kariyer yolculuklarını inceleyeceğiz. Bu ilham verici seri ile Türk işgücünün kararlılığını ve küresel rekabetteki gücünü bir kez daha vurgularken, gelecek nesillere de yol haritası çizeceğiz. Egopro Medya’yı Türkiye’de yıllar içinde büyük bir emekle ve kararlılıkla büyüttük. Şimdi aynı özveriyle Egopro New York’u da güçlü projelerle büyütmeyi hedefliyoruz. Amerika’daki her adımımız, sadece bir medya yatırımı değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü kurma çabası. Ürettiğimiz içeriklerle, Türk toplumuna ve daha geniş bir izleyici kitlesine ilham vermeyi amaçlıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.