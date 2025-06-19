Egopro Medya’nın Birnaz Yılmaz Gülnahar’ı, ABD’deki Türk Başarı Hikayeleri

YENİ İNSANLARLA TANIŞMA HEYECANI

Sağlık alanında program, belgesel, reklam kampanyası ve dijital içerikler hazırlayan Egopro Medya’nın Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, yeni yerler keşfetmenin en güzel yönünün yeni insanlarla tanışmak olduğunu belirterek ABD’ye göç etti. ABD’de başarı elde etmiş kişilerin yaşam öykülerini ekranlara taşıma amacıyla düzenleyecekleri programda, “İlk bölümü 12 Temmuz’da yayımlanacak programın konuğu, ABD’nin en dinamik emlak piyasalarından New York’ta öne çıkan 365 Realty Group’un Kurucusu, Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Nicole Nurcan Kurt oldu” dedi. Egopro New York’un ilk projesi olan bu bölümde, mevcut ekonomik koşullarda gayrimenkul piyasasının genel gidişatı incelenirken, Nicole Nurcan Kurt’un 26 yıllık kariyerine ışık tutulacak. Kariyerine Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan Gülnahar, ABD’de de eğitimine devam ederek öğretmenlikten emlak sektörüne geçiş yapan başarı hikayesini anlatacak.

TÜRK LİDERLERİN HİKAYELERİ İLHAM VERİYOR

Gülnahar, Türkiye’de “Uzman Bakışı” isimli bir program yürütmekte ve “En İyi Bilgilendirici Sağlıklı Programları Yapımcısı” ödülünü kazanmış bir yapımcı olarak, yeni programına dair şu ifadeleri kullandı: “Amerika’ya geldiğimden beri çok güçlü ve ilham veren insanlar tanıdım. Onların azmi, mücadelesi ve başarı hikayeleri hepimize umut veriyor. Bu programda onların sesine, yolculuğuna ve değerlerine yer vereceğiz. Çünkü hepimizin bu hikayelerden öğrenecek çok şeyi var.” Türk iş liderlerinin küresel başarılarına mercek tutarak girişimcilere ve profesyonellere ilham vermekten mutlu olduğunu ifade eden Gülnahar, Türk profesyonellerin kariyer basamaklarını nasıl çıktıklarını, özverilerini ve vizyonlarını ekrana taşıyarak izleyicilere ilham vermeyi hedefliyor. Nicole Nurcan Kurt ile başlattıkları bu yolculukta, kariyerindeki zorlukları ve deneyimleri dinleyeceklerini belirtti.

İNSAN HİKAYELERİNİN GÜCÜNÜ EKRANA TAŞIYORUZ

Gülnahar, Amerika’ya ilk adım attığında, “yeni bir yere gitmenin en güzel yanı, yeni insanlar tanımak” sözünün derin anlamını tekrar keşfettiğini ifade etti. Medya sektöründe tanık olduğu birçok hikayeye rağmen, ABD’deki ilham verici ve başarılı insanların öykülerinin farklı bir etki yarattığını belirtti. Yeni programında göçmenlerin, girişimcilerin ve sanatçıların hayatlarına daha yakından bakarak, mücadeleleri ve başarı yolculuklarının ders niteliğinde olacağını vurguladı. Türkiye’de sağlık ve belgesel içerikli projelerle tanınan bir yapımcı olarak bu projeyi Amerika’ya taşımaktan gurur duyduğunu söyledi. “İnsan hikayelerinin gücünü bir kez daha ekranlara taşıyacağız” diye ekledi.

TÜRK İŞ DÜNYASININ BAŞARI HİKAYELERİNE YENİ BİR PENCERE

Türk iş dünyasının başarı hikayelerine yeni bir perspektif sunacaklarını ifade eden Gülnahar, “Girişimcilik ruhuyla farklı sektörlere yön verenlerden teknoloji ve sağlıkta gelişimi destekleyenlere, kreatif alanda iz bırakmış liderlerin kariyer yolculuklarının önemini vurgulayacağız” şeklinde konuştu. Bu ilham verici serinin Türk iş gücünün uluslararası alandaki kararlılığını ön plana çıkarırken gelecek nesillere de yol haritası çizeceğine inandığını belirtti. Egopro Medya’nın Türkiye’de yıllar içinde büyük bir özveri ile büyüdüğünü, birçok doktor ve televizyon kanalı ile sektörde güvenilir bir marka haline geldiğini vurguladı. Aynı kararlılıkla Egopro New York’u da güçlü projelerle büyütme kararlılığında olduklarını dile getirdi. “Amerika’da attığımız her adım, sadece bir medya yatırımı değil, ayrıca kültürler arası bir köprü kurma çabasıdır. Ürettiğimiz içeriklerle hem Türk topluluğuna hem de daha geniş bir kitleye ilham verme amacı gütmekteyiz” dedi.