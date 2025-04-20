Eğribucak Kayalıkları’nda Doğa Yürüyüşü Yapıldı

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Sivas’ta, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Dünyadaki Mars” olarak tanınan Eğribucak Kayalıkları’nda bir doğa yürüyüşü organizasyonu gerçekleştirildi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliği yaparak bu yürüyüşü düzenledi.

ETKİNE YOĞUN İLGİ

‘Spor turizmine katkı’ ve ‘herkes için spor’ prensibi doğrultusunda yapılan etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı. Dağcılık kulüpleri, doğa tutkunları ve Sivaslı vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşe katılanlar, doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu gibi etkinliklerle Sivas’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasının yanı sıra, vatandaşların sağlıklı yaşam tarzına teşvik edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Sivas’ta doğa aktivitelerinin artması, bölgenin turizm potansiyelini de artırıyor.