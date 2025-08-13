Eğribucak Mahallesi Tahliye Edildi

YANGIN NEDENİYLE MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Alevlerin tehdit ettiği Yukarıbucak Mahallesi, önlem almak amacıyla tahliye edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangınla mücadele için karadan yürütülen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı, traktör römorklarıyla bu çalışmalara destek veriyor. Ayrıca, bazı inşaat firmaları, beton mikserleriyle de yangının söndürülmesine katkı sağlıyor.