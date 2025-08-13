Haberler

Eğribucak Mahallesi Tahliye Edildi

YANGIN NEDENİYLE MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Alevlerin tehdit ettiği Yukarıbucak Mahallesi, önlem almak amacıyla tahliye edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangınla mücadele için karadan yürütülen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı, traktör römorklarıyla bu çalışmalara destek veriyor. Ayrıca, bazı inşaat firmaları, beton mikserleriyle de yangının söndürülmesine katkı sağlıyor.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

