Eğribucak’ta Orman Yangını Oldu

ORMAN YANGINI ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Hassa’nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün meydana gelen orman yangını, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangın sonucunda bölgede bulunan iki mahallede toplamda 1115 kişinin evlerinden tahliye edilmesi gerekti. Üçüncü gününe giren bu orman yangınına, gece boyunca 259 araç ve 592 personel ile müdahale edildi.

HAVADA MÜDAHALE BAŞLADI

Günün aydınlanması ile birlikte, söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı. Diğer yandan, Yayladağı’nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ikinci gününe girdi. Gece boyunca ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi’ndeki yangına 78 araç ve 159 personel müdahale ederken, Suriye’nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale gerçekleştirildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bu yangınlarda da hava araçları devreye girdi.