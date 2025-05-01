Eğridere’de 20 yaşında kız vuruldu! H.A. gözaltına alındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Beydağ ilçesinde, Eğridere Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Aysun Candan, babası İbrahim Candan ile birlikte yaşadığı tek katlı evdeyken, pencereden bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldığı iddia ediliyor.

AĞIR YARALANMA VE HAYAT KAYBI

Ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği Aysun Candan ağır yaralanıyor. Babası, durumu yetkililere bildiriyor. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Aysun Candan’ın yaşamını yitirdiği belirleniyor. Cenazesi, savcılık incelemesinin gerçekleştirilmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde, olayla ilgili olarak Aysun Candan’ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen H.A. adlı kişi gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.