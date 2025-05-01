Gündem

Eğridere’de 20 yaşında kız vuruldu! H.A. gözaltına alındı

egridere-de-20-yasinda-kiz-vuruldu-h-a-gozaltina-alindi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Beydağ ilçesinde, Eğridere Mahallesi’nde, 20 yaşındaki Aysun Candan, babası İbrahim Candan ile birlikte yaşadığı tek katlı evdeyken, pencereden bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldığı iddia ediliyor.

AĞIR YARALANMA VE HAYAT KAYBI

Ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği Aysun Candan ağır yaralanıyor. Babası, durumu yetkililere bildiriyor. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Aysun Candan’ın yaşamını yitirdiği belirleniyor. Cenazesi, savcılık incelemesinin gerçekleştirilmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde, olayla ilgili olarak Aysun Candan’ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen H.A. adlı kişi gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Toplu Taşımada Bayılma Yöntemi Dolandırıcılık!”

İstanbul Valisi Davut Gül, toplu taşımada bayılma olaylarının dolandırıcılık amaçlı olabileceğini belirterek, sahte hastalık hikayelerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Gündem

Prof. Ercan: “Büyük Deprem Olacak Değil!”

Kütahya Simav'daki depremler halkta endişe yarattı. Deprem uzmanı, küçük sarsıntıların büyük depremleri işaret etmeyebileceğini belirterek, panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.