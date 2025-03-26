Ehime ve Okayama’da Orman Yangınları Sürüyor

JAPONYA’DA ORMALIK YANGINLARI SÜRGÜN EDİYOR

Japonya’nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde devam eden orman yangınları, dört gündür söndürülemedi. Ayrıca, Miyazaki eyaletinde yeni bir orman yangını başladı ve bu yangın sonunda toplamda 779 hektarlık bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle en az 8 bin 121 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yangınlarla ilgili müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

EHİME VE OKAYAMA’DA SÜREKLİ ARTAN TEHLİKE

23 Mart’ta Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan orman yangını hızla genişleyen bir alana yayıldı ve şu anda 306 hektarlık bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapıldı, 139 kişi geçici tahliye merkezlerinde kalmaya başladı. İtfaiye güçlerinin yetersiz kalması üzerine Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek ekipleri talep edildi. Okayama’daki Minami bölgesinde ise yangın, dördüncü gününde 423 hektarlık bir alana yayılarak 2 bin 133 kişiye tahliye uyarısı gönderdi. Burada da 81 kişi geçici tahliye merkezlerinde kalıyor.

YENİ YANGIN MİYAZAKİ’DE BAŞLADI

Miyazaki eyaletinde de orman yangınları etkili olmaya başladı. Kagamisu bölgesinde dün patlak veren yangın, bugün de yayılmaya devam ediyor. Yangının 50 hektarlık bir alanı etkilediği ve 70 haneye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. 17 kişi geçici barınaklara tahliye edildi. Bu üç eyalette süren yangınlar sonucu toplamda 779 hektarlık ormanlık alan kül oldu ve alevlerle mücadele, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle devam ediyor.

GEÇMİŞTEKİ YANGINLARDA KAYIP VE ZARARLAR

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta meydana gelen orman yangını, 1 can kaybı ve 171 yapının zarar görmesine yol açmıştı. Yangın 2 bin 900 hektarlık alanda etkili olurken, 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevler, 12 gün süresince kontrol altına alınabilmişti.