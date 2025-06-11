Ehliyet Alma Sürecinde Yeni Düzenlemeler

YENİ DÜZENLEME İLE SÜREÇ DEĞİŞİYOR

Türkiye’de sürücü belgesi alma süreciyle ilgili önemli bir düzenleme uygulamaya sokuldu. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik”te gerçekleştirilen değişiklikle, zihinsel sağlık ve nörolojik durumların ehliyet verilmesinde belirleyici unsurlar haline geldiği belirtildi. Yönetmelikte öne çıkan unsurlardan biri, adayların bilişsel yeterliliklerinin tespiti oldu. IQ seviyesi 79’un altında olan bireylerin artık sürücü belgesi almasının mümkün olamayacağı iddia edildi. Uygulamanın, trafik güvenliğini artırmak ve olası riskleri azaltmak hedefiyle hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

ZİHİNSEL DURUMLARLA İLGİLİ YENİ KRİTERLER

Yeni düzenlemelerle birlikte, zihinsel gerilik, demans, dikkat ve bilinç bozuklukları, kalıcı duygudurum bozuklukları gibi sağlık durumları ehliyet alımında engel teşkil edecek. Ayrıca, kişilerin kullandığı ilaçların sürüş güvenliğine etkisi de değerlendirilecek. Duygusal dengeyi etkileyebilecek ilaçlar kullanan adaylar, ehliyet alımında kısıtlanabilecek.

EPİLEPSİ HASTALARINA YENİ ŞANS

Yönetmelikte epilepsi hastaları için olumlu bir değişiklik yaşandı. Son beş yıl içerisinde epileptik nöbet geçirmeyen bireyler, uygun sağlık raporu ile sürücü belgesi alabilecek. Ancak bu kişilerin düzenli bir şekilde doktor takibinde bulunması ve kontrolleri aksatmamaları gerektiği vurgulandı.

KANSER HASTALARINA YENİ SINIRLAMALAR

Kanser hastalarıyla ilgili kurallar da daha net hale geldi. Önceden metastaz yapmayan tümör hastalarına belirli sınıflarda ehliyet verilmesi mümkünken, yeni düzenlemede sinir sistemine metastaz yapmış tümör hastalarının ehliyet alması tamamen yasaklandı. Bu karar, sürüş sırasında nörolojik komplikasyon ihtimali nedeniyle alındı.

SAĞLIK RAPORU SÜRECİNE YENİ KRİTERLER EKLENİYOR

Sağlık raporu süreci için yeni kriterler de eklendi. Adaylar, yetkili sağlık kuruluşlarında detaylı zihinsel değerlendirmeye tabi tutulacak. IQ testi ve gerektiğinde psikiyatrist muayenesi, sağlık raporlarının vazgeçilmez bir parçası olacağı belirtildi. Ayrıca sürücülerin görme keskinlikleri Snellen eşeli ile ölçülecek. Birinci grup sürücülerde her iki gözün toplam görme derecesinin en az 1.0, ikinci grupta az gören gözde en az 0.6, iyi gören gözde ise en az 0.8 olması şartı aranacak. Renk körlüğü sürücülük için engel teşkil etmezken, gece körlüğü olanlar için sadece gündüz araç kullanma izni verilecek.