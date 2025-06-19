Ehliyet Yenileme Süreci Zaman Kısıtlı

SON BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRET HAKKINDAKİ DETAYLAR

Ehliyet yenileme süreci hızla devam ediyor. Birçok vatandaş, son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifesini merak ediyor. Başvurularını henüz gerçekleştirmemiş olan sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi açıklamaları gözlemliyor. Ayrıca, başvuru sırasında ödenecek harç ve kart bedellerini de takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 19 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? İşte tüm merak edilen detaylar ve güncel bilgiler…

ESKİ EHLIYETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİNE SON TARİH

1 Ocak 2016’dan bu yana kullanılmaya başlanan yeni çipli sürücü belgeleri için, eski ehliyetlerin değiştirilmesi süreci 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait verilere göre, bugüne kadar toplamda 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı. Ancak hala yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi sahipleri, 1 Ağustos 2025’e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa, belgeleri geçersiz sayılacak ve resmi olarak kullanım hakkını kaybedecekler.

EHLIYET YENİLEME ÜCRETİ 2025

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli sürücelerle değiştirilmesi için tanınan süre daralıyor. 31 Temmuz 2025’e kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak. Ancak 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL’ye çıkacak. Bu durum, önümüzdeki 3 aylık süre içinde başvurusunu tamamlayan sürücülerin, yaklaşık 7.423 TL’lik ek bir maliyetten kurtulabileceği anlamına geliyor. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle son günlerde yaşanabilecek başvuru tıkanıklığından etkilenmemek ve düşük ücret avantajını sağlamak isteyen vatandaşların en kısa sürede bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamalarını öneriyor.

EHLIYET YENİLEME RANDEVUSU ALMAK

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için randevu sistemi zorunlu olarak uygulanıyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİ) resmi sistemi üzerinden randevu alabiliyor. Randevu almak isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresini kullanabilir veya ALO 199 çağrı merkezini arayarak işlem başlatabilir. Randevu alındığında, randevu bilgisi cep telefonuna SMS olarak gönderiliyor. Ehliyet yenileme başvurusu sırasında sunulması gereken belgeler ise şu şekildedir: