Ehliyet Yenileme Süresi Yaklaşıyor

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili zaman kısıtlı kalırken, pek çok kişi son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifelerini merak ediyor. Başvurularını henüz yapmamış sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gelecek resmi açıklamaları ve başvuru esnasında ödenecek harç ve kart bedellerini dikkatle takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için belirlenen son gün ne zaman? 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yenileme ücretleri ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler ve güncel detaylar…

BİTİŞ TARİHİ

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip çipli sürücü belgeleriyle, eski ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulundu. Ancak yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Eski sürücü belgesi sahipleri 1 Ağustos 2025’e kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmezse, bu tarihten itibaren belgeleri geçersiz sayılacak ve resmi olarak kullanım haklarını kaybedecekler.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen süre dolarken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak. Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL’ye yükselecek. Yani önümüzdeki 3 aylık sürede başvurusunu tamamlayan sürücüler, yaklaşık 7.423 TL’lik ek maliyetten kaçınacaklar. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle son günlerde yaşanabilecek başvuru sıkışıklığından etkilenmemek ve düşük ücret avantajından yararlanmak isteyen vatandaşların, en kısa sürede bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamalarını öneriyor.