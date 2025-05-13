Ehliyet Yenileme Zorunlu, Cezalar Bekleniyor!

Ehliyet yenileme işlemlerinde son dönemde önemli bir yoğunluk yaşanabileceği vurgulanıyor. Özellikle yılın son çeyreğinde randevu almanın zorlaşabileceği göz önünde bulundurulduğunda, işlemlerinizi erkenden yapmanızın faydalı olacağı düşünülüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının sona ereceğini belirterek, yoğunluktan etkilenmemek adına sürücülerin en kısa sürede randevu alması konusunda uyarıda bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne?

ESKİ TIP EHLIYETLERİN YENİLENMESİ İÇİN SON TARİH

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2025 olarak açıklanıyor. Bu tarihe kadar başvurmayan sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, işlemleri son haftalara bırakmamanın büyük önem taşıdığını gösteriyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almak gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve harç ile kart ücreti ödeme dekontu bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti toplamda 15 TL olarak belirleniyor (2 TL vakıf payı ve 13 TL değerli kağıt bedeli).

EHLIYETİ YENİLEMEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

31 Temmuz 2025’e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu durum, ehliyeti yenilemeyen kişilerin araç kullanırken yakalanmaları halinde cezai işlemle karşılaşabileceklerini gösteriyor. Ayrıca, geçersiz belgeyle araç kullanan sürücülere trafik cezası kesilmesi ve araçlarının trafikten men edilmesi riski de söz konusu olabiliyor.