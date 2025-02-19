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Ehliyete Üst Yaş Sınırı Geliyor

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DÜZENLEMENİN AMACI

Avrupa Birliği (AB), sürüş güvenliğini artırmak için önemli bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez ehliyetlere üst yaş sınırı getiriliyor. Bu yeni düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler sağlık raporu alsalar bile araç kullanamayacak. Dünyada her yıl milyonlarca insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği dikkate alındığında, AB’nin bu kararı, özellikle yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Türkiye’de mevcut yasalar gereği, 70 yaşını aşan sürücüler her 5 yılda bir sağlık raporu almakla yükümlü. Eğer sağlık heyeti rapor vermezse, ehliyetleri iptal ediliyor. Ek olarak, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme işlemi sağlık raporu şartına bağlanmış durumda. 80 yaşını geçen sürücüler içinse bu sağlık raporu alma süresi 2 yıla düşürülüyor.

KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER

AB’nin bu yeni kararı, kamuoyunda iki farklı görüş oluşturdu. Düzenlemeyi destekleyenler, yaş ilerledikçe reflekslerin ve dikkat seviyesinin azalmasının trafik kazalarına neden olabileceğini ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor.

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