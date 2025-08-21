Haberler

Ehliyetsiz, Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ VE EHLIYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Kütahya’da, ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan bir kamyonete ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Olay sabah saat 09.00’da Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Sürücü C.Ç., aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol kenarında park eden kamyonete çarptıktan sonra kaldırımdaki direğe çarptı.

YAYALAR SON ANDA KURTULDU

Kaza anında kaldırımda yürüyen yayalar, son anda kaçmayı başararak aracın altında kalmaktan kurtuldu ve yakınlardaki bir iş yerine sığındı. Olay sonucunda sürücü C.Ç. yaralandı ve çevredeki kişilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOL SEVİYESİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz olduğu tespit edilen C.Ç.’nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayın ardından, kazanın meydana geldiği bölgede yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

