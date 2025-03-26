Ehliyetsiz Alkollü Sürücüden Saygı İsteği

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜDEN ŞAŞIRTAN TALEP

Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü, direksiyon başında hem kendi hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atarak yakalandı. Bu sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarından saygı istedi. Edinilen bilgilere göre, daha önce alkolden ehliyeti emniyette olan sürücüye toplamda 34 bin 811 lira para cezası kesildi. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Bölgedeki devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, ters şeritten tesise girmeye çalışan 68 KP 166 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Fakat ihtara uymayan sürücü, tesisten uzaklaşmaya çalışırken bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücünün evrak kontrolü sırasında S.K. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza aldığını belirledi.

CEZA VE İFADE VERME SÜRECİ

Trafik ekipleri, sürücüyü alkol muayenesine tabi tutarak 1.03 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bu süreçte görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösteren sürücü, “Az bir saygın olsun” diyerek saygı talep etti. Bir basın mensubunun alkollü araç kullandığını hatırlatması üzerine de “Sana mı kullanıyorum?” yanıtını verdi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi maddelerden toplam 34 bin 811 lira para cezası kesildi. Sürücü, adli işlemler gereği ifadesi alınmak üzere hastane ve ardından polis merkezine götürülürken, aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.