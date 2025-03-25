Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye 34 Bin Lira Ceza

DİREKSİYON BAŞINDA ALKOLLÜ VE EHLIYETSIZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aksaray’da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, direksiyon başında hem kendi hem de diğer insanların canını tehlikeye atarak basın mensuplarından saygı istedi. 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 34 bin 811 lira para cezası kesildi. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste gerçekleşti.

POLISİN DUR İHTARINA UYMADI

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, ters şeritten tesise girmeye çalışan 68 KP 166 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, tesisten uzaklaşmaya çalışırken, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücü S.K. (46) üzerinde evrak kontrolü yaptı. Yapılan kontroller neticesinde, sürücünün ehliyeti olmadığı ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.

ALKOL MUAYENESİ SONUCUNDA CEZA YAĞDI

Trafik ekiplerinin alkol muayenesinde sürücünün 1.03 promil alkollü olduğu saptandı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına karşı çıkan sürücü, “Az bir saygın olsun” diyerek saygı talep etti. Bir basın mensubunun kendisine alkollü araç kullandığını hatırlatması üzerine, “Sana mı kullanıyorum?” diyerek tepki verdi. İkinci kez alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine bu sefer 2 yıl süreyle el konulurken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi maddelerden toplam 34 bin 811 lira para cezası verildi. Adli işlemler gereği ifadesi alınmak üzere önce hastaneye ardından da polis merkezine götürülen sürücünün aracı, olay yerinde çağrılan bir yakınına teslim edildi.