Ehliyetsiz Sürücü, 9 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kahramanmaraş’ta ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Robin Berat’ın karnesini aldıktan bir gün sonra yaşamını yitirdiği kaza sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ailesi, 17 yaşındaki şüphelinin ağır cezada yargılanarak ceza almasını talep ediyor. Kaza, 18 Ocak’ta Elbistan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen Y.D. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Robin Berat Güner’e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Güner’in kaza anı, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI VE DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince hızla yakalandı ve tutuklandı. Kazanın ilk duruşması ise 3 gün önce Elbistan Adliyesi’nde yapıldı. Duruşmaya katılan Robin’in anne ve babası, şüphelinin asliye ceza yerine ağır cezada yargılanmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı 14 Nisan’a erteledi.

AİLE ADALET BEKLİYOR

Gözyaşları içinde adalet talep eden anne Elif ile baba İbrahim Güner, yaşadıkları olayı aktardı. Anne Elif Güner, “Beraber gidiyorduk yaya yoluna girdik, baktık soldan bir araba geldi, ona yol verdik. Aynı şekilde sağa baktık, bir araba geldi ve oğluma vurmasıyla bir şey yapamadım. Oğlum havada uçtu. Sürücü kaçtı. Oğlumun yanına gidemedim, kalkamadım yerimden. Karne hevesini yaşayamadı ve hediyelerini alamadan gitti. Ben adalet istiyorum. Başka anneler yanmasın. Kimse benim yaşadığımı yaşamasın. Ha arabayla vurdun ha silahla vurdun, ne fark ediyor” ifadelerini kullandı. Olayın ardından acı içinde olduklarını dile getiren baba İbrahim Güner ise, “Biz adalet istiyoruz. Yaya geçidinden geçmesek, nereden geçeceğiz” diyerek tepkisini gösterdi.