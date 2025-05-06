Ehliyetsiz Sürücü Araçla Ağaca Çarptı

EHLIYETSIZ SURUCUDEN “DUR” İHTARINA UYMAMA DAVRANIŞI

Çorum’da yaşanan bir olayda, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz minibüs sürücüsü, kaçış sırasında aracını ağaca çarptı ve yakayı ele verdi. Sürücüye toplamda 38 bin TL idari para cezası kesildi.

POLIS DENETIMLERI SIRASINDA GELİŞEN YENILIK

Olay, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de oluştu. Polis ekiplerinin caddede gerçekleştirdiği denetim sırasında, 19 EN 883 plakalı minibüs sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası yakalanan sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Kaza sonrası, aracın otoparka çekilmesi için çekici çağrıldı. Sürücünün yaptığı bu dikkatsiz davranış, hem kendi güvenliğini tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini tehdit etti. Cezanın büyüklüğü, ehliyetsiz sürücülerin yol açabileceği tehlikeleri vurguluyor.