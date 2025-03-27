Ehliyetsiz Sürücü İnegöl’de Kazaya Neden Oldu

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜ DEHŞET SALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün yönettiği otomobil, park halindeki dört araca çarparak durdu. Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Ehliyetsiz sürücü Ufuk Ş. yönetimindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek hükümet konağı girişindeki park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481, Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarptı ve böylece durdu. Bu kaza sonucunda otomobilde bulunan yolcu Özkan T. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

SALDIRGAN YOLCULARA MÜDAHALE

Kazanın ardından diğer yolcular, çevredeki izleyen vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganlara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.