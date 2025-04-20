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Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı, Ceza Aldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Nevşehir’de bir sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kayıplara karıştı. Ehliyetsiz olan M.E.Ç., yönetimindeki otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kazaya karıştı. Merkez ilçeye bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde gerçekleşen olayda, sürücü 34 EAT 647 plakalı aracıyla sahil boyunca ilerlemek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZA ANI VE YARALILAR

M.E.Ç., kaçmaya çalıştığı sırada bir alışveriş merkezinin otoparkındaki korkuluklara çarptı ve ardından park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan N.O. ve S.Ş. hafif yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CEZA UYGULAMASI

Olay sonrası yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. M.E.Ç. için 37 bin TL para cezası uygulandı. Bu durum, ehliyetsiz araç kullanmanın sonuçlarını ve trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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