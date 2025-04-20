Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı, Yaralılar Var

POLİSİN İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Nevşehir’de, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç., otomobiliyle bir kaza yaptı. Olay, Nevşehir’in Merkez ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde gerçekleşti. M.E.Ç., yönetimindeki otomobille kaçmaya başladıktan sonra, polisin peşinden geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DİREKSİYONU KAYBEDİP ÇARPMA

M.E.Ç., Milli İrade Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki korkuluklara çarptıktan sonra, park halindeki bir otomobile daha çarparak durabildi. Bu kazada, sürücü M.E.Ç. ile birlikte bulunan yolcular N.O. ve S.Ş. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından, ehliyetsiz olduğu belirlenen M.E.Ç.’ye 37 bin TL para cezası uygulandı.