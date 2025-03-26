Ehliyetsiz Sürücü Park Halinde 4 Araca Çarptı

KAZA GÜN SEBEBİYLE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz olarak araç kullanan 17 yaşındaki Ufuk Ş.’nin yönetimindeki otomobil, park durumundaki dört araca çarptı. Kaza, akşam saat 23.30 sularında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

AUTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan 16 KOF 60 plakalı otomobil, hükümet konağı girişinde park halinde bulunan 06 AC 4691, 16 AUZ 481, Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarparak durdu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 16 yaşındaki yolcu Özkan T. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrasında otomobildeki diğer yolcular, çevrede bulunan izleyicilere saldırmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak saldırganlara müdahalede bulundu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.