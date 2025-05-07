Ehliyetsiz Sürücü, Plakasını Saklayarak Yakalandı

PLAKAYI KAPATAN EHLIYETSIZ SURUCU YAKALANDI

Nevşehir’de, plakasını maske ile kapatarak trafikte ilerleyen ehliyetsiz bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları, Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde devriye gezmekte olan trafik ekipleri, plakasını maske ile kapatan bir motosiklet sürücüsü gördü.

POLİS EKİPLERİ DURDURDU

Motosiklet sürücüsünün önünü kesen polis ekipleri, sürücüyü kaçmaya çalışırken yakaladı. Yapılan sorgulamada, sürücü A.A.’nın ehliyeti bulunmadığı ve kullandığı motosikletin sigortasının olmadığı tespit edildi.

Ehliyetsiz sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 19 bin 396 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, motosikletin trafikten men edilmesine karar verildi.