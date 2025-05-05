Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı, Yakalandı

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Karabük’te bir ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçtığı sırada uzun bir kovalamaca yaşandı. Bu olay sonucunda, sürücüye toplamda 41 bin 364 TL para cezası verildi.

POLİS EKİPLERİ DURDURMAK İSTEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında B.A.Ü. isimli sürücünün kullandığı 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayıp polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca, Bulak mevkiinden başlayarak yaklaşık 15 dakika sürdü. Nihayetinde araç, 1 No’lu Cadde’de yakalandı.

EHLİYETSİZ VE FAZLA CEZA

18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sürücünün, polis ekiplerinden kaçma anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Trafik güvenliğini tehdit eden sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak gibi çeşitli maddelerden toplam altı farklı suçlamayla 41 bin 364 TL para cezasıyla karşılaştı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.