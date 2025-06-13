Ehliyetsiz Sürücü Sahte Plaka İle Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Sahte Plaka ile Yakalandı

Bartın’da, yeni aldığı motosikletle dolaşan bir sürücü, ehliyetsiz olduğunun yanı sıra sahte plaka kullanırken yakalandı. Sürücüye, 85 bin TL para cezası kesildi. Bartın Yukarıçarşı bölgesinde trafik polisleri tarafından durdurulan motosikletin sürücüsü İ.M.’nin 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Plaka Sorgulamasında Eşektrikli Bisiklet Plakası

Yapılan plaka sorgulaması sonucunda sürücünün, elektrikli bir bisiklete ait plaka kullandığı belirlendi. Çeşitli maddelerden dolayı 85 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca, motosikletin tescil kaydının olmadığı ve plakası bulunmadığı bilgisi elde edildi. Motosikletin yaklaşık bir ay önce alındığı ifade edildi.

Durdurulmaması Üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü’ne Götürüldü

Birkaç gün önce trafik kontrol noktasından kaçmaya çalışan İ.M., dur ihtarına da uymadığı için polis tarafından yakalandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Motosikletin üzerinde bulunan sahte plakalar söküldü ve motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.