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Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı, Ceza Kesildi

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA KOVALAMAYLA YAKALANDI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki A.U. yönetimindeki 19 ACH 472 plakalı araç, polisin ihtarını dikkate almayarak hızla yol aldı. Ekiplerin takibi sonucunda araç, Söğütlüevler 58. Sokak’ta durduruldu.

ALKOL VE EHLİYET DURUMU KONTROL EDİLDİ

Polis ekipleri, durdurulan aracın sürücüsüne yönelik yaptıkları kontrollerde, A.U.’nun ehliyetsiz olduğunu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğunu belirledi. Bu nedenle A.U.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ehliyetsiz araç kullanma ve alkollü araç kullanma gibi çeşitli ihlallerden dolayı toplam 95 bin 724 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün aracı çekici ile otoparka kaldırıldı.

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