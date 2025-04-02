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Ehliyetsiz Sürücü Yayaya Çarptı, Kadın Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı kadın yaralandı. Kaza, Nusratiye Mahallesi’ndeki Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak’ta meydana geldi. N.K. adındaki sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek K.K. isimli yayaya çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında yaralanan kadın, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. K.K.’nın bacağında kırık olduğu öğrenildi ve tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOK

Trafik polisi ekipleri, kazaya karışan sürücü N.K.’nin sürücü belgesinin olmadığını belirledi. Bu sebeple N.K.’ye ehliyetsizlikten toplamda 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Polis, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

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