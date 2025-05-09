Ehud Olmert, Barış İçin Umutlandırdı

İSRAİL’DE BARŞ İÇİN ÇAĞRILAR YAPILIYOR

İsrail’in eski Başbakanı Ehud Olmert, “ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekten İsrail hükümetini savaşı bitirmeye zorlaması halinde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sona ereceğini umuyorum” dedi. Batı Kudüs’te düzenlenen “Halk Barış Konferansı” isimli etkinlikte, 60 sivil toplum kuruluşu bir araya gelirken binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları tamamen durdurmasını ve İsrail’in devam eden Filistin topraklarındaki sistematik işgal politikasına iki devletli çözüm temelinde son vermesini talep etti.

HALKIN SAVAŞA SON ÇAĞRISI

Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Kudüs’te gerçekleştirilen en büyük savaş karşıtı konferansa, esir takası için saldırıların durdurulması çağrısını yapan yedek askerler, İsrailli esirlerin aileleri, insan hakları aktivistleri, sanatçılar ve diplomatlar katıldı. “Savaşa son verin – siyasi çözüm zamanı geldi” sloganıyla düzenlenen konferansa, Filistinli katılımcılarla birlikte 5 binden fazla insan toplandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konferansa gönderdikleri video mesajlarla barış çağrısında bulundu.

OLMERT’TEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Konferansta yapılan açıklamalarda, Olmert, “Umuyorum, ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekten İsrail hükümetini savaşı bitirmeye zorlaması halinde savaş sona erecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze’ye kalıcı işgal planları yapmak yerine, saldırıları durdurması ve İsrailli esirlerin derhal geri dönmesini sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Olmert, “İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış ve kalıcı uzlaşma için tek olası çözüm” olduğunu vurguladı; bu çözümü destekleyenlerin sayısının yetersizliğine rağmen, bu durumun değiştirilebileceğini belirtti.

AHMED TIYBİ’DEN ACILI İFADELER

Gazze’ye saldırıların durdurulması talebinde bulunan Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, “Gazze’de her saat bir çocuk öldürülüyor. İsrail’deki birçok ailenin acısını dinliyorum, ancak bu acının ortasından haykırmalıyız: Bu lanet savaş sona ermeli” dedi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yürüttüğü saldırılarda, 52 bin 787 Filistinli hayatını kaybederken, 119 bin 349 kişi ise yaralandı.