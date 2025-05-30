EİB Moda Tasarım Yarışması’nda İzci, Yolcu Başarı Gösterdi

BAŞARIYLA DOLU BİR YARIŞMA

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen EİB Moda Tasarım Yarışması, ‘Küresel Göçebe’ temasıyla dikkat çekti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunları olan Sercan İzci ve Enes Yolcu, yarışmada elde ettikleri büyük başarılarla öne çıktı. Sercan İzci, ‘Asıl Sahip’ adını verdiği koleksiyonuyla birinciliği kazanırken, Enes Yolcu da ‘Arta Kalan’ isimli çalışmasıyla ikincilik elde etti. Her iki tasarımcı, yarışmanın seçkin katılımcıları arasında yer alarak, hem para ödülü hem de yurt dışı eğitim bursunun sahibi oldu. Daha önce Gelinlik Tasarım Yarışması’nda da birincilik yaşamanın mutluluğunu yaşayan İzci ve Yolcu, başarılarının ödüllerini artırmış oldu.

KIZILDERİLİLERİN İLHAM VERDİĞİ KOLEKSİYON

Sercan İzci, ‘Asıl Sahip’ adlı koleksiyonunu hazırlarken, Kızılderililerin kültürlerini yaşatma mücadelesinden ilham aldığını belirtti. Tasarımında, Kızılderililere ait motiflere yer verdiğini ifade eden İzci, “Koleksiyonda yer alan 4 kıyafet de kadınlar içindi. Tasarımlarımda yıkanmış denim kumaşlar ve serigrafi baskılar yoğunluktaydı. Mevcut kumaşlara farklı dokular kattım. Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdim. Finale kaldıktan sonra ödüle ulaşacağıma inanıyordum. Öyle de oldu, çok mutluyum. Yarışmada elde ettiğim yurt dışı eğitim bursundan yararlanarak Avrupa’da eğitim almayı düşünüyorum. Bu eğitimin, moda alanındaki hedeflerim için bana çok değerli kazanımlar katacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL TÜRK KÜLTÜRÜNDEN ESİNLENME

Enes Yolcu, yaklaşık 4 aylık bir çaba sonunda koleksiyonunu tamamladığını belirtti. Yolcu, tasarımlarını hazırlarken geleneksel Türk kültüründen ilham aldığını dile getirerek, “Giysilerimde kaşmir kumaşlar, el işçilikleri ve iğne oyaları ön plana çıktı. Geçmiş ile günümüzü birleştiren, yenilikçi ve dikkat çekici bir koleksiyon oldu. İkisi erkekler, ikisi de kadınlar için olmak üzere toplam 4 kıyafet tasarladım. İğne oyalarını Ödemiş’teki kadınlarımız yaptı. Koleksiyonun her aşamasına çok emek verdim. Ödüle ulaşmak da beni mutlu etti. İtalya’da, moda alanında yüksek lisans yapma hedefim vardı. Yurt dışı eğitim bursunu almak, bu açıdan çok güzel oldu. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek, kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Beni ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum” dedi.