Einstein uzaylı cesetlerini incelemiş

Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli bilim adamlarından Albert Einstein’ın Roswell kasabasında düştüğü öne sürülen UFO’yu incelediği iddia edildi.

Einstein’ın gerçek kanıtları görmekten hiç rahatsız olmadığını belirten Wright, “İlk yorumlarını notlarıma kaydetmedim ama Einstein uzaylıların Dünya’ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi. Bu olay evren hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimize dair umut verdi ve iki dünyamız için de bu durumun faydalı olması gerektiğini savundu” dedi.

Ses kaydında Einstein ile birlikte 5 uzaylının cesedini yakından incelediklerini de iddia eden Wright, “Bana uzaylıların hepsi aynı gibi görünüyordu. Yaklaşık 1.5 metre boyunda, saçsızlardı, büyük kafaları ve kocaman kara gözleri vardı. Tenleri hafif yeşilimsi bir renkle griydi” ifadelerini kullandı. Wright, dar bir kıyafet giyen uzaylıların göbekleri veya cinsel organları olmadığını duyduğunu da belirtti.

Einstein 1920’deki bir röportajda insanların evrende yalnız olmadığını belirterek, “Mars ve diğer gezegenlerde yerleşim olduğuna inanmak için her neden var. Dünya neden insan yaşamını destekleyen tek gezegen olsun ki?” demişti.