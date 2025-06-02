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Ejderha Teknesi Festivali Gerçekleşti

OLİMPİK KÜREK MERKEZİ’NDE FESTİVAL DÜZENLENDİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeydoğusundaki Schinias’ta, pazar günü Ejderha Teknesi Festivali gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, yüzlerce kişi bir araya geldi ve Çin ile Yunanistan arasındaki derinleşen bağların kutlandığı ejderha teknesi yarışını izledi.

YARIŞA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Festival, hem yarışların heyecanı hem de kültürel etkinlikler ile dolu bir gün sundu. Katılımcılar, bu özel organizasyonda hem yarışları izledi hem de kültürel paylaşımın keyfini çıkardı.

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